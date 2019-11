"La psicología de la selección es muy delicada, cuando ocurren estas cosas, el juego se resiente muchísimo"

En El Sanedrín de este miércoles, nuestros comentaristas analizaron la situación interna del banquillo de la selección española de fútbol tras el comunicado de Robert Moreno. Además, Bale también fue tema central luego de celebrar con una polémica bandera la clasificación de su país a la Euro 2020.

Banquillo de la selección española

Ramon Besa: "Tengo la sensación de que Robert Moreno nunca se ha sentido querido en la Federación. Se ha sentido interino (…) Lo que no me queda claro es los motivos del distanciamiento entre Robert Moreno y Luis Enrique y creo que Moreno no se ha sentido querido por la Federación"

Manuel Jabois: “El problema de la selección antes del mundial, y que ahora se repite, es que si hay un extremo, hay que llegar a él (...) La psicología de la selección es muy delicada, cuando ocurren este tipo de cosas el juego se resiente muchísimo, al igual que los resultados”

Gareth Bale

Manuel Jabois: "Lo de Bale es un 'troleo'. Cuando vi la bandera, cuando vi la reacción furibunda de la gente pensé "este va a marcar otro gol en la final". El problema es que no ha sido el jugador más implicado del mundo"