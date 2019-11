Manu Carreño: "Si dijera todo lo que piensa no volvería a trabajar"

Este miércoles por la tarde Robert Moreno emitió un comunicado oficial a través del cual expresó sus sensaciones tras abandonar la Real Federación Española de Fútbol, en un comunicado "poco beligerante".

Manu Carreño, el cual ya adelantó este martes por la noche los motivos de la ruptura de relación personal entre Luis Enrique y Robert Moreno, ofreció su punto de vista acerca del comunicado de Moreno.

"Ha sido un comunicado bastante 'light'. No dice ni una octava parte de lo que piensa, si dijera todo lo que piensa no volvería a trabajar. Yo creo que le falta sobre todo verdad. Imagino que Robert Moreno tiene en la cabeza querer seguir trabajando y piensa que si dice todo lo que querría haber dicho, pues probablemente no le beneficie y por ello ha optado por pasar página".