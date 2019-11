Todos lo estamos pensando, pero no nos atrevemos a decirlo ninguno. A mí, por lo menos me pasa. Yo cada día lo pienso varias veces, pero en cuanto la idea me llega a la cabeza, enseguida la desecho y empiezo a pensar en otra cosa. Y, sobre todo, no lo quiero decir en voz alta. En voz alta no quiero decirlo, aunque lo piense, porque tengo miedo de que si lo digo será como más real, no sé. A mí esto me ha pasado esta mañana. He estado a punto de decirlo y me he dicho: “¡Calla, no lo digas!”. Porque solo decirlo, parece… No sé, como más de verdad, no quiero ni pensarlo.

Y seguro que a ustedes también les pasa. Lo piensan y no lo dicen, no se atreven a decirlo. Pero, de vez en cuando, ¿a que le viene la idea a la cabeza? ¿A que piensan en la posibilidad de otra repetición de elecciones y no se atreven a decirlo? ¡Ay, perdón! Lo he dicho. Hagan como si no lo hubiera dicho, por favor.