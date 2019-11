Mirar a otro lado

¿Se puede mirar para otro lado eternamente mientras un partido rompe día a día, los consensos básicos que han hecho de España el país decente que es para vivir que es? ¿Se puede dar alas a quienes consideran más peligroso a un niño extranjero sin familia o a una mujer maltratada española que a un corrupto que se lleva el dinero de España a Suiza? Mirar para otro lado es lo que han estado haciendo hasta ahora PP y Cs. Mirar para otro lado, mientras se constituían los nuevos consistorios y los nuevos gobiernos regionales. Pero ahora llega la hora de la verdad, gestionar es tomar decisiones todos los días. Decisiones que acaban afectando a las vidas de las personas.

España es un país con muchos problemas, sí. Algunos muy graves. Pero España es un país pionero en el mundo en la identificación de la violencia de género y en la aprobación de medidas para combatirla por unanimidad de todo el Congreso de los Diputados. España es también un país, que ni en lo peor del atentado del 11-M, vio brotar reacciones xenófobas. Este año, por primera vez las instituciones donde está Vox no alzarán su voz en los salones de pleno contra la violencia de género, este año, ayer mismo, la Convención de los Derechos del Niño de la ONU no se ha podido conmemorar en la Asamblea regional de Murcia por la oposición de los ultras. No se me ocurren otras palabras que crueldad y cobardía para quienes ponen en la diana a los más vulnerables.

¿Pero qué pasa con los demás? PP y Cs tienen en su mano decidir a qué dibujo de España quieren contribuir.