Previsión frío

Todos los inviernos por estas fechas hacíamos en el periódico local el reportaje del frío. Desde entonces ni el frío ni el número de los que dormían al frío ha cambiado. Por eso cuando escucho que hay falta de previsión en Madrid al no poder atender a gente con niños durmiendo en la calle pienso: ¿qué previsión?, no hay nada más fácil de prevenir en la vida que el invierno. No se esperaba este año: ha sido una sorpresa. En cualquier caso de entonces aprendí bastantes cosas, como por ejemplo que hay políticas que no se entienden sin humanidad y empatía. Son dos palabras peligrosas y desprestigiadas por los gobernantes fuertes, los pragmáticos, los que, como cantaba Siniestro, hacen el balance de los daños, pero no se vuelven loco por impedirlos. Mira. Hay un mensaje de moda y muy celebrado y votado en España que fomenta la individualidad, el ir a lo tuyo como fórmula para todo y generar una especie de atmósfera de rechazo o indiferencia hacia minorías desprotegidas porque eso no es asunto tuyo, ni asunto de tu dinero, ni asunto de tu conciencia. Y de ahí vienen males más o menos subterráneos y otros que son ya perfectamente públicos.

