La cuesta se empina, la cima parece más lejana. La investidura de Pedro Sánchez ya no está tan clara todo se alía contra el gobierno de coalición Unidas Podemos-PSOE. Para empezar, la artimética parlamentaria, que si no suma pues ya todo es más inútil, y parece que no suma porque se necesita la abstención de ERC y eso se va a decidir el lunes a las 9 de la mañana con una consulta electrónica por las bases de ERC a la cual se le ha dirigido una pregunta que parece más una inducción al rechazo. Pero es que, además, está aumentando el run run contra este gobierno de coalición con voces muy potentes como Alfonso Guerra que ayer dijo nada menos que "Podemos no era un partido democrático". O la CEOE que pidió que se exploren otras opciones diferentes en nombre del interés del Estado. O el manifiesto de 300 personalidades de la política, entre las cuales están fundadores de Ciudadanos como Francesc de Carreras o exdirigentes de los socialistas, que están proponiendo un gobierno PSOE-PP-Ciudadanos.

En estas circunstancias, además, aprieta Bruselas, que apremia al Gobierno español a que frene el crecimiento de la deuda. Diríamos que está Sánchez en el fondo de la pista devolviendo pelotas que le llueven desde todos los lados y zafándose como puede. Por un lado, teniendo que responder a estos mercados inquietos tranquilizándoles, diciéndoles que será riguroso con los Presupuestos. Por otro lado, manteniendo los contactos con Podemos para ese gobierno de coalición y con los siete otros partidos cuyo apoyo necesita. Al mismo tiempo, enviando mensajes a Esquerra para tratar de influir en su abstención y templando gaitas en el interior del Partido Socialista, donde las voces del sector histórico cada vez se están oyendo con más calidad. Se ve más lejano cada día al sector histórico de las viejas glorias del PSOE con respecto a la actual dirección. En ese PSOE que, además, está muy herido por la sentencia de los ERE. El socialismo andaluz está malherido de verdad y sobrevuelan algunos buitres porque parece ser que hay división de opiniones fratricidas en este momento por saber si merece la pena esforzarse por cauterizar la herida o aprovechar para liquidar lo que queda del Susanismo.

Muchos frentes abiertos. Demasiadas partidas simultáneas y todo esto en medio de una paradoja que podríamos calificar de gigante, porque todos dicen que el objetivo es evitar que el independentismo imponga su ley, que no se dependa del independentismo. Bueno, pues dependen, porque la izquierda necesita de ERC para poder sacar adelante el gobierno de coalición y la derecha necesita de ERC para que no pueda sacar adelante la izquierda su gobierno de coalición, así que todos girando en torno al independentismo del que todos decían querer alejarse.