Barrios sin luz

¿Cuál diríamos que es el principal cometido de una administración, o de una institución, incluso de una empresa que preste servicios básicos, como la luz o el agua? Seguro que alguien dirá: la honradez. Y es lógico, porque la huella de la corrupción es demasiado profunda -y en algún caso demasiado reciente- como para que salga otra cosa. Pero la honradez, digamos que se le supone a todo el mundo, ¿no? Luego hay que vigilar para que eso sea real y para que nadie meta mano donde no debe, pero no.

Yo pregunto: un ayuntamiento, un gobierno autonómico, la policía, una compañía eléctrica… ¿Cuál es su principal cometido? Pues yo creo que resolver problemas, prestar servicio… La eficacia. Su principal cometido es la eficacia. Pero ¿qué ocurre cuándo eso no se cumple? Pues que lo sufren los ciudadanos.

Hoy vamos a contarles una historia que afecta a 20.000 personas, o sea que no es poquita cosa. Una historia tan increíble como surrealista: desde hace meses, muchos meses, los vecinos de algunos barrios de la zona norte de Granada se quedan sin luz. Una vez, y otra, y otra y no se lo arreglan. ¿Cuál es la causa? Pues, según parece, que las plantaciones de marihuana son abundantes y chupan un montón de energía. Pero, claro, ¿los vecinos tienen la culpa? Pues no. ¿Es posible que en tanto tiempo no les hayan dado ninguna solución? Pues sí, por desgracia es posible; y lo sufren. Así que hoy al menos vamos a escucharles.

Yo, así de entrada, aventuro algo, a lo mejor es prejuicio, pero lo digo: si esos barrios -La Paz, Almanjáyar…- fueran un poquito más pudientes, un poco menos humildes -o pobres- de lo que son, igual ya tenían luz. Igual ya estaba arreglado el problema. Y si pensar eso me convierte en populista y demagogo, pues ya lo siento. Pero es lo primero que me viene a la cabeza.