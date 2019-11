¿Señales de alarma en la violencia de género?

El próximo lunes se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género y en las últimas 48 horas estamos siendo testigos de actitudes indecentes. En Zaragoza, la abogada defensora de un asesino dedicó su alegato ante el jurado a criminalizar a la víctima señalando aspectos de lo que ella considera una vida desviada, no sabemos si buscando atenuantes al crimen o intentando hacer ver que se merecía lo que le pasó. En Madrid, el Ayuntamiento no suscribirá una declaración institucional porque Vox no es partidario. Y en el perfil de Twitter de la Policía, que ayer dio a conocer los datos de los miles de mujeres que han protegido, se ha elevado un coro que dice que muy bien, pero a ver si se ocupan también de los asesinatos de hombres, como si no lo hicieran.

Son actitudes que queremos pensar minoritarias en una sociedad concienciada contra este fenómeno criminal. Un país que hace 20 años ni siquiera contaba a las mujeres asesinadas por sus parejas ni atendía convenientemente las señales de auxilio lanzadas por mujeres que, como Ana Orantes, decían que sus parejas las maltrataban, que nadie las escuchaba y que acabarían siendo asesinadas, como Ana lo fue. Queda mucho por hacer, pero es mucho lo hecho. Y no deberíamos despachar como anécdotas este tipo de actitudes, por minoritarias que sean hoy, porque ya sabemos de los efectos perniciosos de la ignorancia inocente y de lo mucho que cuesta remontar los caminos desandados.