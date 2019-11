¿Crees que debería volver a jugar Bale con el Real Madrid?

Gareth Bale ha vuelto ya a Madrid y se ha entrenado este jueves con el Real Madrid. El galés volvió al trabajo en el conjunto blanco después de posar con la polémica bandera de su país en las que ponía: "Gales. Golf. Madrid. En ese orden". A raíz de esta fotografía, los aficionados madridistas y miembros del club, quienes no han dudado en mostrar su enfado.

Con esta situación, Bale está cada vez más cerca de abandonar el club en este mercado de invierno y pude que no vuelva a jugar con su actual equipo. La última vez que lo hizo fue hace ya más de un mes -el pasado 5 de octubre, ante el Granada en el Bernabéu- y no parece que la posición de Zidane vaya a cambiar.

Volverá a jugar con el Real Madrid

Jordi Martí: "Insisto en una idea. Si lo hace bien, si los minutos que le vaya dando Zidane lo hace bien, probablemente le convoque contra la Real Sociedad. Seguirá contando con él".



Jesús Gallego: "Zidane tampoco le va a sancionar ni le va a castigar. Los compañeros que se lo digan, pero no lo van a hacer. Ha vuelto y no está lesionado, hay que ponerlo a jugar. Queda mucha temporada por delante, mucha, Gareth Bale está sano, a jugar. Dejarle sin jugar ningún partido, cobrando la pasta que está cobrando y labrándose su futuro, eso sí que sería hacerle un flaco favor al madridismo. A currar y a jugar, no de titular, a chupar banquillo y jugar cuando tenga que jugar. Si no lo acepta, a calentar la banda del Bernabéu".



Bale no jugará más con el Real Madrid

Antonio Romero: "Cuando te estás riendo de tus compañeros, le estás faltando al respeto al tu camiseta y cuanod te pasas por el forro los consejos de tu entrenador, si ahora vas el sábado o el martes frente al PSG y le da minutos, robándoselos a otros que llevan currándose toda la temporada, el mensaje que le manda el vestuario es injusto. Aunque sólo sea por esta razón, y me olvido de la banderita, es motivo suficiente para no ponerlo".



Julio Pulido: "El club está mosqueado, su entrenador está cansado de él y sus compañeros están defraudados. Esta es la realidad de Bale. Con este panorama, ¿creéis realmente que Zidane puede lanzar el mensaje al vestuario de ponerle el próximo día a jugar? ¿Crees que ese código de vestuario se lo puede saltar?"