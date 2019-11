Albert Costa: "El año que viene no habrá partidos a las cuatro de la mañana"

Albert Costa, el director de la Copa Davis de Rakuten, atendió a Manu Carreño en los micrófonos de El Larguero para repasar cómo está viviendo y cómo está yendo desde la visión de los organizadores este torneo. Más, tras las críticas por los horarios interminables que se alargan hasta las cuatro de la mañana, como ocurrió anoche con Italia y EEUU en su partido de dobles.

Albert Costa admite que lo que pasó anoche no es normal, y que trabajarán para que no suceda de nuevo: "Ha pasado en muchos países y sobre todo en muchos torneos grandes de ATP como en el Open de Australia o US Open. Los americanos y los italianos no acabaron contentos después de haber terminado el partido a las cuatro de la mañana. La idea es que el año que viene no les pase".

El director de la Davis admite que se planteó la idea de no jugar ese partido de dobles: "Sí, ayer nos planteamos trasladar los partidos a la mañana de hoy"

Otra de las críticas que está recibiendo esta competición impulsada por Gerard Piqué es la falta de afluencia en los estadios, quitando los partidos de España en los que se ve un ambientazo en la tribuna: "No a todas horas están llenos. Sería fantástico poder tener más días, pero el calendario ATP es muy complicado. Para ser el primer año estamos muy satisfechos".

Una sensación que también tiene el jugador del Barça: "Gerard está muy contento, pero está claro que debemos retocar cosas para que salga perfecto". En semifinales españoles y argentinos disputan el pase a la finalísima, así lo ve Costa: "Los argentinos cuando están con su país son muy duros, pero creo que los españoles son favoritos", para el director de la Davis la guinda que desea para esta competición está clara: "Una final Nadal - Djokovic sería la guinda, no te voy a mentir", admite.