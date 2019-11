Gil Manzano: "Nadie en su trabajo quiere hacerlo mal, a mí no me da de comer que gane un equipo u otro"

Este sábado el colegiado que pitará finalmente el Real Madrid - Real Sociedad será Jesús Gil Manzano después de que José Luis González González no pasara una de las pruebas físicas.

Gil Manzano pasó este jueves por El Larguero para charlar con Manu Carreño en Iturralde González. El extremeño, que en principio iba a ser el árbitro VAR del encuentro del Bernabéu, se pronunció acerca de este cambio. "Mentalmente se necesita más concentración en el VAR. En el terreno de juego uno se encuentra más cómodo".

También habló acerca del hecho de que desde el año pasado los colegiados, tras 30 años en silencio, conceden entrevistas como estas en los medios de comunicación. "Los árbitros solo somos noticia cuando fallamos, de ahí quizás que hablemos poco en los medios, cuando lo hacemos bien no se habla de nosotros. Nadie en su trabajo quiere hacerlo mal. Te podrá gustar más un equipo u otro, pero al final tú eres profesional. Yo tengo que pagar mis facturas. A mí no me da de comer que gane un equipo u otro".

Además, también reconoció cual es el sueño arbitral que tiene actualmente. "Me he quedado con muchas ganas de volver a Catar, sería mi sueño poder estar en el Mundial de 2022. Ojalá podáis llamarme dentro de tres años felicitándome por estar ahí".