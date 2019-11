De tocar en una boda a la anécdota de su primer festival: los amigos de We Are Standard se despiden de la 'txufla'

"Queridos amigos: Os queremos comunicar a todos que hemos decidido dar por finalizada la actividad de WAS (antes We Are Standard y Standard) tanto dentro como fuera de los escenarios", así anunciaba la banda su separación. El punto final a doce años de fiesta y música, o como ellos dicen, de 'txufla'. Ni un segundo tardaron Willy, Jon, Juan y Deu (componentes del grupo) en recibir infinitos mensajes de cariño por parte de sus seguidores y amigos. En muchos de ellos se repetía la palabra familia, y no hay mejor resumen para definir lo que ha sido We Are Standard para la escena independiente de este país.

Aunque, We Are Standard surge en 2008, realmente nace en 2002 bajo el nombre de Standard -este cambio de nombre es obligado ya a que existía una banda estadounidense que se llamaba igual-. Afincados de Getxo (Bizkaia), el grupo en sus inicios se acercaba al punk pasando por el dance rock y desembocando en sus orígenes con un pop electrónico (y una pizca de house) que ellos definieron como akelarre-rave. Esto ocurre en su último disco Gau Ama (Mushroom Pillow, 2016) donde aparece el euskera y elementos del folklore vasco como la txalaparta, la alboka y los irrintzis. Las guitarras se fueron diluyendo y los sintetizadores empezaron a ganar presencia en su sonido. Nada se simplificaba en su música, salvo el nombre que volvió a sufrir otro cambio, esta vez recogiendo las primeras letras de las tres palabras que lo conformaban: WAS.

De la mano de Mushroom Pillow, el grupo vasco ha publicado un total de cinco discos y demás recopilatorios. Como Standard su debut con 3000v-40000w (2006); con We Are Standard un elepé homónimo en 2008, The Golden League ‎(2011), el EP Great State ese mismo año y Day (2013); por último como WAS el ya mencionado Gau Ama. Tras más de 500 conciertos a sus espaldas, han tocado en Francia, Suecia, Holanda, Alemanai, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, en un avión con el soundtrack de Play Rock e incluso en un barco en el Támesis. Además de contar con infinitos premios, entre ellos el de ser la primera banda independiente en ganar el MTV Award a Mejor Artista Español en 2009. Su música ha sonado hasta en Japón y en series como 'Mixology' donde sonó Only Neon (canción compuesta junto al vocalista de I'm From Barcelona, Emanuel Lundgren) y -para los más jóvenes- en 'Élite' con All about the music. También mencionados en 'Gossip Girl' por su protagonista Serena que seleccionó Other lips, other kisses como una de sus canciones favoritas.

Tras anunciar su separación, We Are Standard / WAS ha publicado el recopilatorio Loudness (12 years of Party & Music) que sirve como resumen de toda su música y que incuye una versión en español inédita de All my friends, autorizada por LCD Soundsystem: Todos mis amigos. "Hemos decidido no hacer conciertos de despedida y deciros adiós con una versión que significa mucho para nosotros. Nos quedaremos con el recuerdo del mejor concierto de WAS, que fue aquel en el que tú estuviste", decían en su carta de despedida. Un homenaje a todos los que les han acompañado en estos doce años y que algunos de ellos han querido responder en Fuego y Chinchetas.

Daniel Arranz (DaniLess Dj)

El dj y promotor DaniLess / Víctor Lafuente

Seguramente, Dani sea uno de esos amigos que siempre estarán ahí, no solo en la mente de los integrantes de We Are Standard, sino físicamente. "Conocí primero a Deu en un FIB y desde allí le invité a pinchar a mi club. Tras eso me introdujo en la banda, los cuales siempre me han tratado como uno más de ellos compartiendo momentos inolvidables", recuerda el dj y promotor. Un grupo que en lo personal han significado mucho para él: "Más que músicos los considero parte de mi familia, hemos compartido momentos personales muy importantes para todos y siempre han sido todos y cada uno de ellos un apoyo para mí, en cualquier momento tanto dificil como alegre. En lo musical son parte de mi vida como dj y una inspiración de hacer cosas diferentes y creativas".

The Good Ones es su canción favorita: "La llevo tatuada en el brazo". Gau Ama y Great State, los discos que destaca. Pero de su cabeza nunca podrá borrar un concierto. "Tuve el placer de que tocasen en la fiesta que hice por mi boda y fue muy especial que ellos estuvieran". Más allá, DaniLess también recuerda "con especial cariño un concierto de ellos que fue absolutamente brillante en el FIB después de Oasis (cerraron el escenario principal del Festival Internacional de Benicassim 2009 después de los hermanos Gallalgher) donde justo antes de empezar Deu dijo "Somos We are Standard y se acabaron las chorradas" todo el mundo no paro quieto ni un segundo". Infinitas anécdotas con la banda pero aún sobresale aquellos días en la casa que alquilaron en Menorca después de grabar Great State.

"Al estar cerca de ellos me he enteré de su separación forma personal", señala con "mucha tristeza" Dani pero destaca la frase que Ian brown dijo al terminar The Stone Roses y "que es perfecta para este momento": "Don't be sad it's over, be happy that it happened" ("No estés triste porque se haya acabado, sé feliz de que haya sucedido").

Ellos ya lo saben de sobra, pero que me tienen para lo que necesiten, y estoy seguro de que todos van a ser felices

Ramiro Molinero (Festival Ebrovisión)

Ramiro Molinero es el director del Festival Ebrovisión de Miranda de Ebro que en 2020 cumple 20 años y puede asegurar que We Are Standard "es el grupo que más veces ha tocado en el Ebrovisión". De hecho, fue el primero que les dio la oportunidad de tocar en un festival. Les conoció "casi antes de que empezaran a salir del local a tocar". "Carol (también de Ebrovisión) conocía a un familiar de su primer batería y este nos llamaba incesantemente para venir a tocar, casi todas las semanas… y por casualidad, días antes de empezar el festival se cayó una de las bandas participantes y claro, nos acordamos de ese “pesado” que no paraba de llama. Así dieron su primer concierto en un festival".

We Are Standard toca de sorpresa sobre el escenario de la Plaza de España de Ebrovisión / YouTube

Sin duda, este primer concierto es el que Rami tiene grabado en su retina. "Apenas duró 10 minutos. Tocaban antes de Los Planetas y por los retrasos adquiridos, el tour manager de los granadinos me dijo (enfurecido) a los 5 minutos de arrancar el bolo de We Are Standard: "O acaban ya o Los Planetas no tocan". Me arme de valor y se lo dije a Deu, entonces ellos arrancaron con On the floory la Fábrica de Tornillos (sala donde antes se celebraba el festival) se volvió loca". "Según acabaron el tema, se bajaron del escenario y durante minutos el público pedía más y más, pero ellos no podían salir, si lo hacían, Los Planetas no tocaban, así que su primer concierto en un festival duro 10 minutos, 10 minutos que ni ellos ni nosotros, olvidaríamos jamás. Desde ese momento, la historia de WAS y Ebrovisión se unió para siempre". "Ellos siempre dicen que fue su mejor concierto", bromea.

Una relación que comenzó en 2006 y que ha pasado de ser primero profesional hasta llegar a ser como una "familia". "Para mi, son ya amigos que hacen música que me encanta. Han cerrado muchos Ebrovisiones, un año cerraban ellos y otro Delorean (banda que también se ha despedido este año), era como una tradición, una bonita tradición, que por desgracia, ya a va a ser muy complicado, casi imposible que se repita", explica Molinero. Muchísimas anécdotas en el escenario y fuera de el. On the floor es la canción que más ha bailado y la que lleva siempre en su corazón por lo que significa para el festival. Gau Ama, el disco que destaca. El propio Deu le dio la noticia hace un tiempo. "No me lo podía creer. A veces nos creemos que las cosas tienen que durar eternamente y noticias como estas, nos cuesta asimilar".

Para nosotros lo importante es que ellos siempre estarán a nuestro lado, aunque no sea sobre el escenario. Y es una pena, creo que como banda, aún tenían mucho que decir. Como amigo les digo que en breve nos tomamos unas cervezas viendo algún bolo por el Botxo. Como promotor les puedo asegurar que nadie cierra festivales como vosotros

Guillermo J. García (Jotapop Dj)

Jotapop durante el 20 aniversario de Sonorama / Jotapop

"Recuerdo que mi hermano me los enseñó allá por el 2004, cuando eran aún Standard. Mi hermano se fue a estudiar a Salamanca y me pasaba grupos siempre, me educaba. Me volaron la cabeza en su momento y desde entonces les seguí la pista, en sus diferentes discos y etapas", recuerda Guillermo, más conocido en la escena indie como Jotapop. Le acompñana "siempre" y asegura que cuando empezó a interesarse más intensamente por la música "me tocaron bastante". "Les tengo especial cariño también como dj, ya que fue uno de los pocos grupos que he pinchado desde la primera sesión hasta la última: nunca fallan".

Ha coincidido en muchas ocasiones con Deu y Willy entre conciertos y posts. "Siempre risas y mucho cariño". Aún recuerda aquel Ebrovisión de 2014 cuando cerraron el escenario. "Fue algo absolutamente mágico. Consiguieron una comunión con todos los que estábamos allí que pocas veces he sentido en un concierto. Ojalá vivir en ese concierto". Esa noche sonó su favorita The Good Ones del EP Great State que para Jotapop "fue un cambio en el sonido de la banda y tiene más toques de Manchester y más psicodelia (...) Sin duda uno de mis discos de cabecera".

Se enteró de su disolción como banda hace unas semanas "y me dio una pena enorme, para ser sinceros". "Luego cuando se consumó con su anuncio en redes fue un palazo. Para mí ha supuesto la pérdida de una banca clave en la escena musical de nuestro país y que deja un vacío que no creo que nadie pueda llenar. Así como ocurrió con Delorean, junto a la separación de WAS, parece que no tendremos una banda que aúne el baile de una forma tan entregada y elegante durante un tiempo".

Todo el cariño 'hotista' para ellos. Estoy seguro de que aquellos proyectos en los que os lancéis serán existosos. Y contaréis con todo mi cariño, por supuesto. You are the good ones.

Carlos Hernández Nombela (Productor)

Carlos trabajando durante un concierto / Carlos Hernández Nombela

Carlos ha producido discos de Los Planetas, Triángulo de Amor Bizarro, The Sunday Drivers, Cooper, La Costa Brava, Airbag, Joaquín Sabina y Bunbury entre otros así como los más nuevos de Viva Suecia y Carolina Durante. Entre sus trabajos, donde también es ingeniero de sonido en directo, masterizó 3000v-40000w, el debut de Standard. De ahí que ese sea su disco favorito de la banda junto al tema On the floor. "Les conocí a través de Marcos Collantes (Mushroom Pillow) que me pasó su primer disco para masterizarlo (...) Personalmente ha sido genial conocerles, siempre nos hemos llevado muy bien, muchas risas. Son super buena gente. Musicalmente siempre me han parecido una pasada de grupo. Desde sus comienzos mas punks hasta su último disco super cuidado".

Por su trabajo les ha visto en muchísimos sitios pero recuerda en el ECOPOP de Candeleda (Ávila) donde subió con ellos a tocar unas percusiones. Fuera de la música, los piques futboleros han estado presente entre Carlos y We Are Standard ya que ellos son muy del Athletic y este muy del Barça. "Siempre me he metido mucho con ellos recordándoles la entrada de Goicoetxea a Maradona. Me odian por eso", ríe el productor. "Me enteré de su despedida de la misma forma que les conocí, a través de Marcos Collantes. Me da muchísima pena ya que son un grupazo que considero no ha llegado a tener la repercusión y el reconocimiento que debían haber tenido".

Os mando un abrazo enorme, que todo os vaya genial a partir de ahora y espero que nos veamos pronto. ¡Ah! Deberíais hacer un último concierto, joder