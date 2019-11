Radiografía de la anemia económica

“Estamos en una fase de estancamiento crónico”, ha explicado Moisés Martín, de Economistas frente a la crisis, a la luz de las proyecciones hechas públicas por la OCDE para la economía global. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en su último informe ‘Perspectivas Económicas de la OCDE’, prevé que la economía mundial crezca un 2,9% en 2019 y 2020, es decir, las tasas de crecimiento se sitúan en mínimos desde la crisis, y la OCDE recorta su pronóstico para 2020 desde el 3% en que lo había situado en septiembre.

Las perspectivas para nuestro país no son mucho más halagüeñas: España necesita un gobierno que imprima estabilidad a la economía – como ya han reiterado en repetidas veces distintos organismos internacionales, pero también múltiples personalidades económicas y políticas del panorama nacional-: en 2019 la economía española crecerá a un ritmo del 2%, pero en 2020 y 2021, el crecimiento se ralentizará hasta el 1,6%.

“Lo que tenemos identificado es que a largo plazo estamos en un nuevo escenario que es lo que se conoce como estancamiento secular para el que las tradicionales políticas económicas no tienen valor, no tienen eficacia”, ha defendido Martín, por lo que, apunta, habrá que buscar nuevas fórmulas para abordar una situación que, hasta ahora, la economía mundial no había conocido.