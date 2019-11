Teruel existirá

Suena esta versión de Camino a Soria y te voy a dar dos motivos musicales y un motivo político. Entre los musicales, que me fascina la voz de Eva Amaral y que de Gabinete Caligari y Jaime Urrutia, aún reconocidos, hay pendiente una reivindicación de las que van a merecer la pena.

Y política. Esta semana he viajado mucho en tren y autobús; es decir, he pasado la mitad de la semana con la cara pegada a una ventanilla. He pensado que, como periodista de medio nacional, sólo voy a lugares que no he visitado nunca si hay algo malo que contar. Es una reflexión jodida. Porque hay muchísimos lectores y oyentes que cuando saben algo de esos lugares, es porque hay algo malo que decir de ellos. No hablo de ciudades medianas ni pequeñas, evidentemente, no hablo de capitales de provincia; hablo de los lugares que hay entre esas ciudades, entre todas las ciudades.

Mira, ayer estuve en Logroño, en el festival que se quiere abrir camino. El festival Cuéntalo. Por la mañana tuve un encuentro con alumnos de la Universidad de la Experiencia, la universidad para mayores de no sé si 55 o 50 años. Un alumno me habló de la España vacía o vaciada, decía él, la España desasistida. Me preguntaba qué me parecía Teruel Existe, y me dio nombres de plataformas que yo no conocía y que llevan tiempo batallando en otras ciudades como Soria. Ciudades y pueblos en donde los derechos como la educación o la sanidad, donde las comunicaciones son los mismos sobre el papel y un poco diferentes cuando hay que aplicarlos. Y por qué, como no te hacen caso en la calle, van a tener que hacértelo en el Congreso. Y por qué no, viendo el éxito en Teruel, esto no se va a reproducir en más ciudades.

¿Qué me parece? Que se trata de reclamar lo que es mío en un ejercicio no de egoísmo sino de supervivencia. Que está mal y al mismo tiempo es necesario. Que el sistema ha derivado en grandes partidos más ocupados en rentabilizar electoralmente los presupuestos que en distribuirlos de acuerdo a la necesidades, y que es una ironía que España se rompa no por dónde todos creíamos que se iba a romper, por los nacionalismos identitarios, sino por la amenaza de desafección y desarraigo en lugares en los que no se duda de España. Porque las señoras y los señores de Teruel no han dejado de creer en España ni se sienten otra cosa que españoles, pero van a utilizar la cámara de representantes de todos para ellos solos porque esa cámara de representantes de todos no los estaban representando a ellos.

'Teruel existe', y lo que pueda venir detrás si las cosas no cambian, es tan injusto como inevitable. Como en tantos lugares se ha hecho inevitable pensar en uno mismo cuando nadie más piensa en ti.

Te dejo con la canción porque hoy se la envié a mis amigos de Pontevedra porque a veces pienso que necesitamos una canción para que la gente pensase en nosotros y porque a veces los lugares sólo existen a través de la música. Y da la impresión de que si la canción se deja de escuchar, ese lugar desaparece.