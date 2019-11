La colección de libros de Asterix incluye uno titulado ‘La cizaña’, que se publicó en 1970, cuyo protagonista es un experto en crear problemas. Se llama Perfectus Detritus y es capaz de envenenar cualquier tipo de ambiente; por donde pasa él hay discusiones, hay broncas y a menudo guantazos. Por eso en el libro Julio César decide utilizarlo como arma de guerra y enviarle a la aldea gala que se le resiste. Al final Asterix y sus amigos saldrán victoriosos, pero no sin antes haber probado el amargo sabor de la desunión, la desconfianza y el mal rollo. Esta historia, contada hace casi cincuenta años, hacía mucha gracia porque mostraba el arquetipo de personas tóxicas que todos hemos conocido alguna vez.

Lo que pasa es que hoy, medio siglo después, los cizañeros, los Perfectus Detritus son profesionales, están organizados, apoyados a veces por algún gobierno y navegan por las redes sociales fomentando lo mismo que el personaje de Asterix: enfrentamiento y desestabilización. Han dejado rastro en el Brexit, en la victoria de Trump, en el movimiento de los chalecos amarillos en Francia, en Italia, y ahora se les ha detectado también en España, en todo el lío de los últimos meses en Catalunya.

Lo malo es que no son personajes de cómic, suponen una amenaza real, y no vienen de ningún imperio romano, sino de Rusia. La pregunta es: ¿podemos defendernos de ellos? Porque los crackers -que no hackers- que nos atacan para sacar dinero o para robar datos ya son un problema muy serio. Pero me temo que estos otros pueden resultar aún mucho más peligrosos. A no ser que Astérix, Obélix y la poción mágica nos echen una mano.