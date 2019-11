La Vida Moderna ha comenzado este jueves con David Broncano, Ignatius Farray y Quequé probando algunos de los productos que han recibido últimamente. Entre ellos, un alcoholimetro que llegaba al estudio como respuesta a la caída de Alberto, quien pasará a la historia después de interrumpir uno de los programas con una caída completamente inesperada.

Tras abrir el envase en el que se encontraba el test de alcoholemia, David Broncano se ofreció como voluntario para probarlo y calibrar así la báscula. El presentador de La Vida Moderna nunca ha probado el alcohol en la vida, por lo que pensó que sería buena idea soplar el primero antes de que lo hicieran sus compañeros: "A ver cómo habéis venido hoy".

Broncano da positivo por alcoholemia

Broncano da positivo



Sin embargo, después de soplar durante varios segundos, Broncano dio 0,48 miligramos por litro de aire espirado. En España, la ley no permite la conducción si la tasa supera los 0,5 gramos por litro en sangre o 0,25 mg/l de aire espirado, por lo que el presentador de La Vida Moderna no podría subirse al volante. Varios segundos más tarde, y mientras los allí presentes no podían parar de reír, Broncano explicó que tal vez había chupado algo esa misma mañana.

A pesar de que el alcohol no nos afecta a todos por igual, existe una tabla orientativa mediante la que podemos descubrir cuánto alcohol contienen algunas de las bebidas alcoholicas más comunes en nuestro día a día. Según dicha tabla, Broncano habría ingerido el alcohol el equivalente a dos tercios de cerveza, tres vasos de vino, tres vermús o tres copas de licor.

Quequé e Ignatius, aptos para conducir

Con el objetivo de verificar si el test estaba estropeado, Quequé e Ignatius también decidieron enfrentarse al alcoholimetro. Primero Quequé, quien apenas registraba 0,09 mg/l que le permitiría conducir un vehículo sin problemas. A continuación fue el turno de Ignatius Farray, que demostraba que no había bebido nada antes del programa registrando un 0,0.

Después de ver que sus compañeros coqueteaban con el 0,0, el presentador del programa volvió a enfrentarse al test de alcoholemia. En esta ocasión, el de Orcera sí que marcaría un 0,0 que invalidaría la primera prueba. Por lo tanto, David Broncano sigue siendo abstemio y los 0,48 mg/l de la primera prueba no fueron más que una consecuencia del alcohol.