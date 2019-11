The Cranberries: zombies, matanzas y canciones para la eternidad

La triste muerte de Dolores ORiordan en enero de 2018 llevó a medio mundo a recordar, incluso a comprar, No Need To Argue, el disco que mejor captó la esencia de The Cranberries, un disco fascinante, bonito y también triste que convirtió a la banda irlandesa en uno de los grupos más importantes de Irlanda y en un icono de lo que fueron aquellos años noventa.

The Cranberries debutaron en la música en 1993 con Todo el mundo lo está haciendo por qué nosotros no, un primer paso que los convirtió en la banda debutante más exitosa de la historia de Irlanda, tras aquel primer álbum que los llevó a girar por Estados Unidos el grupo volvió al estudio para dar forma a No Need To Argue uno de los discos más icónicos de aquella época y nuestro protagonista en el Sofá Sonoro de esta semana en un programa junto a Sheila Blanco.

En aquel segundo trabajo aparecían canciones como Zombie, Ode to my Family o Ridiculous Thoughts, tres de las composiciones más recordadas de la banda, pero éxitos al margen en este disco había cohesión, emoción y el retrato político, social y sentimental del momento en el que fue editado. Un disco que ha cumplido ya su cuarto de siglo y que esta semana hemos querido recordar.