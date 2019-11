¿Cuánto tienes tú de Mónica Lewinsky?

No sé si recuerdan a Mónica Lewinsky. Mónica es una mujer, más o menos de mi edad, que tuvo la suerte de entrar como becaria en la Casa Blanca y el infortunio de que todo el planeta se enterara de que se la había chupado al presidente. El término de becaria se convirtió, automáticamente, en sinónimo de mujer promiscua, al menos en las páginas de internet. El escándalo Lewinsky demostró la hipocresía de la sociedad que aguanta del machirulo sus salidas del tiesto porque, para eso, se condena a la mujer que protagoniza la escandalera moral. Eran los mismos tiempos en los que muchas otras becarias aprendíamos el oficio con el que, después, nos hemos buscado la vida. No saben la de veces que algún que otro jefe hizo bromas sobre las becarias…

Corrían los años 90, era el momento en el que los hombres podían llamar “guapa” a su compañera de oficina. Era cuando no nos molestaban los piropos, cuando entendíamos que el colega pudiera hacerse el encontradizo para decirnos “bonita” en mitad del pasillo…

Las cosas han cambiado. Las mujeres preferimos que en la empresa nos traten única y exclusivamente de una manera profesional. No me llames guapa cuando te dirijas a mí. No me cuentes tu vida en la máquina del café. Si te gusto, simplemente dilo. Invíitame a un café fuera. Sácame de este entorno donde me tengo que pelear cada día, simplemente, por ser mujer. Algunos hombres necesitan piropear en la oficina, donde a nosotras, por sistema, más de uno nos ve como un cacho de carne con ojos. ¡Decirnos cosas bonitas, piropearnos, que es muy rico!

A ver si, con suerte vuelven los 90, cuando no nos molestaban tanto estas cosas. No vaya a ser que no nos enteremos de quién es la Lewinsky de este cotilleo…