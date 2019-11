Óscar Jaenada: "El capitalismo es el colonialismo de hoy en día. Querer tenerlo todo y no aprovechar nada"

Acaban de cumplirse 500 años de la llegada a México de los primeros hombres españoles, y su conmemoración sigue siendo un asunto espinoso. La conquista sigue siendo polémica, y el estreno de la nueva serie de Amazon la ha vuelto a poner de actualidad. La superproducción hispano mexicana 'Hernán' ahonda en esta desconocida parte de la historia.

Óscar Jaenada, el actor que encarna al conquistador español Hernán Cortés, pide acercarse a la historia sin prejuicios, y califica de increíble que, después de 500 años, "el Ministerio de Cultura aún ponga un tuit diciendo que no va a hacer nada conmemorativo del aniversario para no herir sensibilidades". Una polémica que tuvo su respuesta por parte de Vox, que se abanderó en la conquista como elemento de campaña, y que vio en la figura de Herán Cortés un aliado para ensalzar el sentimiento patriótico. "Sentir similitudes con un hombre de hace 500 años es retrógrado y prehistórico. Ellos sabrán, es su manera de involucionar. Si alguien quiere idolatrar a alguien de hace 500 años, allá él con su carencia", considera el actor.

Desde Sudamérica han aumentado en los últimos años las voces, como la del presidente de México, López Obrador, que exigen a España pedir perdón por lo ocurrido entonces. "A los políticos les suponemos gente culta, pero el Congreso está lleno de gente que dice auténticas gilipolleces", sentencia Jaenada. Además de la política, también culpa a la religión de todo lo ocurrido en la Noche Triste. "A España y México nos une aún la religión, somos países muy católicos y muy desfasados", dice.

Más allá de las similitudes entre ambos países, el intérprete tiene claro que uno de los problemas de los españoles es el de la identidad. "No sabemos con detenimiento de dónde venimos, y así nos encontramos con los problemas que a día de hoy tenemos", dice, y se refiere al capitalismo como el nuevo colonialismo, ese que tantos estragos causó hace cinco siglos. "Hemos exportado a todas partes esa idea de querer tenerlo todo y no aprovechar nada", opina.

Ni como un héroe ni como un villano, así es como trata de plasmar la ficción el carácter de uno de los personajes más controvertidos de la época. Con la poca documentación que existe en México, han construido un retrato con muchas licencias estéticas, pero con los rasgos en los que Jaenada estuvo trabajando un año en localizaciones de México y también españolas: "Tenía una personalidad explosiva, quemaba lo que había a su lado. Era un hombre de gran magnetismo, tanto hacia lo bueno como hacia lo malo".

Para empatizar con la historia, dice el actor, es necesario retroceder 500 años y entender las necesidades de los hombres de la época. El propósito de la series es, basándose en la poca documentación que permanece, contar la historia. "Si algunos creen que es descubrimiento, conquista, invasión... Hay que irse hace 500 años y ver la necesidad que el hombre tenía entonces", asegura el actor.

"No me llegan guiones de España"

En los últimos meses, el actor ha ganado popularidad en Latinoamérica, en parte gracias a ponerse en la piel de Luisito Rey, el cruel padre de Luis Miguel en la serie de Netflix. También fue reconocido con un Premio Platino su trabajo como Cantinflas en la película del mexicano Sebastián del Amo. Sin embargo, Jaenada demanda más atención por parte del cine español, al que considera su escuela. "Tengo la mayoría de los premios que se dan aquí pero, por alguna razón, no me llegan guiones", dice. "Esta profesión te pide llegar a más gente, y he llegado a audiencias más extensas, pero me gustaría trabajar aquí", concluye.

De su estancia en México, además, destaca la conexión del audiovisual, mucho más amplia, a su juicio, que la que vivimos en Europa. "Nosotros vivimos en un continente donde no nos entendemos entre nosotros, y eso hace que no podamos vender los productos tan fácilmente como allí", asegura el actor.