El director de El Larguero Yago de Vega opinó sobre la vuelta de Bale a los entrenamientos tras clasificar a su selección a la Eurocopa. Después de toda la polémica que empezaba la semana pasada por la vuelta a los entrenamientos de Gareth después de más de no hacerlo con el Real Madrid así como el incidente de la bandera que rezaba "Gales. Golf. Madrid. En ese orden" que se basaba en las declaraciones de Mijatovic en El Larguero.

Gareth Bale ha vuelto a Valdebebas con una cara distinta de con la que se había ido: "He visto un Gareth Bale que no habia visto jamás, un Bale que tiene sangre en las venas. Le habíamos visto indolente, que le da igual todo pero demuestra que no es ajeno de lo que pase a su alrededor".

"Si es capaz de vivir todo cómo lo ha hecho con la clasificacion de Gales, si eso lo consigue trasladar al Real Madrid entonces será una muy buena noticia". Todo ello a expensas de cómo lo recibirá el público del Bernabéu después de todo lo ocurrido.

Para Yago de Vega, no hay excusas para que Bale demuestre lo buen juegador que es: "Zidane excusa a Bale, pero el idioma no debe ser una de ellas porque ya lleva siete años aquí" sentencia el director de El Larguero.