Broncano vuelve a la universidad... ¿de mayores?

Cada vez es mayor la esperanza de vida en la sociedad y esto hace que muchas personas tras jubilarse busquen nuevas actividades con las que entretenerse. Y entre ellas, está volver a la universidad.

En la última década, se ha duplicado el número de alumnos mayores de 50 años en las aulas y son muchas las universidades tanto públicas como privadas que ofrecen programas en los que matricularse. Un ejemplo de este tipo de centros es la Universidad de Mayores Senioribus, donde solamente se pueden acceder adultos mayores de 40 años.

María García-Carillo es la directora de Senioribus y nos explica la importancia de este tipo de centros para las personas mayores. Ahora mismo, hay matriculados casi dos mil alumnos desde los 40 hasta los 91 años, ya sean trabajadores, prejubilados o jubilados.

Senioribus no es una universidad al uso: no hay exámenes ni entregas finales, sino que los alumnos les encanta ir a clase, acuden porque quieren estudiar y por el placer de aprender cosas nuevas. De hecho, el lema es “aprender disfrutando y disfrutar aprendiendo”. “Los alumnos desean que se acaben las vacaciones en seguida para ir a clase, no les gusta perderse ni un día”, comenta la directora.

A pesar de la edad, esta no supone un freno en la adaptación de los alumnos a las nuevas tecnologías. En la universidad trabajan a través del campus virtual, en el que se tienen que matricular para acceder a los apuntes. Hay todo tipo de perfiles: “desde los mayores frikis en tecnología hasta los que se piensan que si tocan una tecla va a explotar el ordenador”.

