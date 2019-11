Rafa Nadal ha dado una rueda de prensa tras eleminar a Gran Bretaña en la Copa Davis junto con Feliciano López en un último partido de dobles que ha durado más de dos horas. Los españoles se han llevado la victoria después de dos 'tie breaks' (6-7, 6-7), aunque el número uno del mundo en el tenis ha querido dedicar unas palabras a su compañero, Roberto Bautista, quien tuvo que dejar la competición al perder a su padre esta misma semana.

A pesar de estar en la final del torneo, que jugarán este jueves contra Canadá a partir de las 16:00, Nadal apunta que "el broche perfecto para Roberto no puede existir nunca, en una semana como esta no hay broche perfecto posible, esta es la realidad cuando ocurren desgracias así todo lo demás pasa a ser secundario: el deporte, cualquier tontería de la vida por la que nos enfadamos o nos molestamos".

Además, el de Palma no dudó en agredecer a su compañero por estar hoy presente en las semifinales de la Copa Davis pese a todo lo que ha pasado esta semana en torno a su familia: "Es verdad que para nosotros, que Roberto [Bautista] haya vuelto significa muchísimo. Es una inspiración grande después de vivir lo que está viviendo poder tenerlo al lado de nosotros, en el vestuario, en el equipo... simplemente eso, juegue o no juegue, que no lo sé, depende del capitán y de él supongo. El simple hecho de que esté de vuelta con nosotros es increíble, sólo le podemos agradecer todo el apoyo que nos está dando (...) Mil gracias a Roberto".