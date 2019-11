Carmen Lomana: "Yo no soy superficial, soy frívola, pero la frivolidad forma parte de la inteligencia"

Carmen Lomana visita #ElFaroMuseo bajo el seudónimo de 'Contracorriente', palabra que define cómo se ha sentido siempre a lo largo de su vida. Charla con Mara Torres sobre su juventud y su relación con el mar, cómo conoce a su marido en Londres, cómo vive su muerte en un accidente de tráfico o cómo ha conseguido reinventarse con su aparición en los medios de comunicación.

Relata, en la madrugada de la Cadena SER, cómo conoce a su gran amor, Guillermo Capdevilla, diseñador industrial chileno que trabajó para Allende y fue un exiliado de Pinochet, en un local de jazz en la noche londinense. Siendo ella muy joven, se enamoran y deciden casarse a los pocos meses, a pesar de la retirencia de la familia Lomana y de las diferencias ideológicas y familiares que mantenían. "Yo era una niña pija, de derechas, criada en el franquismo y mi futuro marido era muy de izquiedas. Cuando mi padre lo conoció me miraba y me decía 'cómo me has metido a este hombre en casa'", ha explicado Lomana.

Además, nos ha relatado cómo la muerte repentina de su marido cambia por completo su vida y cómo el momento de despedida en el velatorio se convirtió en una escena tragicómica. "Aquello parecía 'Cinco horas con Mario', yo estaba rota de dolor y me puse a hablar con él recordadando cómo nos habíamos conocido. Quise dejarle algo, me quité el sujetador y lo guardé en el sudario", ha relatado.

De su época en televisión ha destacado que nunca fue tan feliz "como en Supervivientes" y que significa y significó para ella un renacer para convivir con la ausencia de su marido. Toda su colección de ropa y trajes, con un gran valor económico y simbólico, se la dejaría a todas sus fans "que nunca podrían permitirse algo así, pero que viven con esa ilusión", ha comentado.