Salir de la mediocridad

El titular de El País llamaba la atención de cualquier lector: “Propongo un impuesto que permita dar a todo el mundo 120.000 euros a los 25 años”. Así, a pelo, con un poquito más: "Si se obliga a pagar el 90% a los milmillonarios, todavía les quedarán 100 millones de euros".

¿Y qué loco sacado de algún manicomio ignoto dice tal cosa? El entrevistado se llama Thomas Piketty, director de investigación de la Escuela de Ciencias Sociales y profesor en la Escuela de Economía de París. Ya agitó las aguas –y bien que lo hizo- en 2014 con El capital en el siglo XXI, y ahora afila y amplía ideas con Capital e ideología.

No es este lugar, tan pequeñito y modesto, para el incienso o el vituperio, pero sí quiere el Ojo dejar bien claro que ninguno de los dogmas capitalistas, tan queridos por los principales partidos, y no eliminaría del grupo de fans a muchos socialistas, son inamovibles y no hay tablas que adorar ni dios que las entregara. Entierren prejuicios y lean a Piketty.