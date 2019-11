Primeros deseos

Las grandes empresas casi siempre tienen miedo a lo que va a venir porque uno de sus trabajos más importantes es tenerlo. A mí cuando la vida me va bien y tengo muchas cosas, la primera de las cosas que tengo es el miedo a perderlas. Si un sistema económico te favorece, cualquier cambio puede perjudicarte, así que es normal tener miedo. Otra cosa es esta visión apocalíptica cada vez que la derecha deja el poder. Somos frágiles, Pepa. Hoy he pensado en Juan Marsé. Todos los días dedico un poco de tiempo a pensar en Marsé. Una vez le preguntaron qué era cultura y él dijo que cultura era poder sentarse en una terraza y tomar una cerveza en paz contigo mismo y con los demás. Te lo digo porque hoy he visto en la Cadena SER que el último deseo de un anciano ha sido tomarse una cerveza con toda su familia en el hospital. Nuestros últimos deseos suelen ser más sencillos que los primeros. Porque con la edad uno también descubre que muchos de nuestros miedos son infundados. Y que al final lo que hacemos es venir aquí a pasar el rato.

