La misión de Esquerra

Hace solo dos semanas y media que votamos. Quién lo diría, ¿verdad? Solo dos semanas y media, se nos ha hecho largo, pero mañana tendremos una primera pista de si antes de Navidad habrá gobierno, o volveremos de Reyes al bucle. Mañana se reúnen PSOE y Esquerra para concretar si los republicanos se abstienen en la investidura de Sánchez. Pero ese es solo el primer escollo del tiempo que tenemos por delante y si Esquerra se niega, habrá otras otras soluciones. Se encontrarán tarde o temprano.

El reto de Esquerra va mucho más allá de la investidura. Esquerra debe decidir si asume la misión histórica de sacar a Cataluña del laberinto dramático y sin salida donde está metida, o si sigue jugando al juego de la gallina con la derecha nacionalista catalana que huyó de sus errores, fracasos y corruptelas prometiendo una independencia unilateral que sabían imposible. El precio ha sido alto, una sociedad dividida y los republicanos tienen a su máximo líder en la cárcel. Esta es la decisión real que tiene que tomar Esquerra no sólo mañana, sino el mes que viene y el siguiente, y el siguiente y no en Madrid, primero en Barcelona. No lo tiene fácil, es evidente y su comportamiento impredecible en ocasiones decisivas no alimenta la esperanza. Los coches del juego de la gallina han llegado ya al borde del abismo. Torra y Puigdemont parecen dispuestos a sacrificar Cataluña a sus intereses.

¿Y Esquerra, qué hará?