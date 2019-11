No te pongas malo

Manifestación de los sindicatos delante del Congreso para protestar contra esa sentencia del Constitucional que avala los despidos por bajas médicas, aunque estén justificadas. Lo que confirma mis sospechas de que enfermar está mal. Nunca merece la pena. A lo mejor de niño una fiebre mínima y quedarte en casa leyendo. Pero la enfermedad enfermedad, la que te tumba en cama, la que te hace sufrir o la que te acaba llevando por delante, es mejor no tenerla. Todos los estudios avalan que es mejor estar sano. Y tú me dices: estas cosas no se eligen. También lo sospechaba. Pero un artículo así en la reforma laboral introduce ese factor: la voluntariedad. Te pueden despedir por decisiones que tomas tú, normalmente malas decisiones, o te puede despedir la empresa por decisiones que toma ella. En base a razones a menudo prodigiosas, pero ninguna tan prodigiosa como la de que el empleado enferme. Hacer de la enfermedad un motivo de despedido hay que explicarlo bien, pero explicarlo a una gente que no corra el riesgo de entenderlo o justificarlo. Que los habrá, que ya sabes que se ha puesto de moda ese poquito de crueldad con el que no se puede distinguir a un tonto de un listo.

