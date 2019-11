Boyero sobre Madre: "No es que no me guste, me enerva"

Hace unas semanas, Rodrigo Sorogoyen y Marta Nieto visitaron La Ventana para presentarnos Madre, la continuación del corto con el mismo nombre que estuvo nominado al Oscar. La película está en cines desde el pasado 15 de noviembre. Está protagonizada por Marta Nieto, cuya actuación le ha valido el premio a mejor actriz en festivales como el de Venecia o Sevilla.

Boyero nos ha contado que, a pesar de que el corto le haya encantado, “la película no es que no me guste, me enerva, me pone muy nervioso”. Lo argumenta contándonos que le parece “todo muy pretencioso y la mayoría de las cosas absurdas”. Ha ensalzado la actuación de Marta Nieto, que ha dicho que le parece una muy buena actriz, pero nos ha contado que su personaje, a medida que avanzaba la película, le parecía “una zumbada, una tarada”.

Tampoco le ha gustado el personaje del niño, que ha confesado que le pone “de los nervios”, Recalca que Sorogoyen es un tipo que sabe de su poderío con la cámara, pero a veces ese poderío se vuelve en su contra y se recrea demasiado. “Me sobran cosas”, sentencia Boyero.

También ha comentado Hija de un ladrón, protagonizada por Greta y Eduard Fernández, padre e hija, la ópera prima de Belén Funes ha tenido una muy buena acogida por parte de la crítica. Nuestro crítico admite no tener nada contra ella, pero le recuerda a una película que ya ha visto, como alguna de los hermanos Dardenne: “No tengo nada en contra de ella, pero tampoco me emociona particularmente”. En cuanto a la actuación de Greta Dernández, que le valió la Concha de Plata a mejor actriz en San Sebastián, opina que es una actriz “con mucha esfuerza y desgarro”.

Hija de un ladrón llega a los cines este viernes, al igual que Puñales por la espalda, un filme que mezcla comedia y misterio. Protagonizada por Daniel Craig y dirigida por Rian Johnson, está inspirada en las novelas de Agatha Christie. Boyero nos ha contado que pasó un buen rato, “aunque sin echar cohetes”.

El crítico Carlos Boyero ha participado en Historias de nuestro cine, un documental de Ana Pérez Lorente y Antonio Resines que desde la semana pasada está disponible en algunos cines y en la plataforma “FlixOlé”. La película trata de hacer un repaso del cine español desde un punto de vista distinto, de la mano de sus protagonistas. Veintiuna son las personas que se han sentado con Antonio Resines para contar su experiencia con el cine de nuestro país.

Para Boyero, partícipe del documental, el proyecto “tiene mucho mérito”, y lo tiene, precisamente, porque todo lo que se cuenta está contado “con un lenguaje desenfadado y quitándole solemnidad”.