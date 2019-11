El profesor que terminó siendo técnico de iluminación porque se dio cuenta de que no era buen maestro

Esta tarde hemos celebrado el día del maestro en 'La Ventana'. De alguna forma, ahora somos quienes somos y como somos un poco por esas mujeres y hombres que nos han ido enseñado lo que sabemos desde muy pequeños. Profesores que nos dejaron anécdotas inolvidables, grandes momentos aunque también alguno malo.

Hoy es el día del maestro en España y hemos querido rendir homenaje a los docentes; lo hemos hecho acompañados de tres de ellos: Lourdes Vázquez, profesora de Educación Infantil y secundaria y directora del Colegio Santiago Apostol Soutomaior de Pontevedra; Pedro Peinado, profesor de matemáticas en ESO y Bachillerato en el IES Los Albares de Murcia y María García-Sauco, quien en 2018 recibió el reconocimiento a mejor profesora de FP de nuestro país.

Además, hemos abierto los teléfonos a los oyentes y nos ha llamado Nacho, agradecido con todos los profesores vocacionales a los que ha conocido pero que se dio cuenta de que los niños no se le daban bien.

Nacho es un oyente que nos ha llamado desde Zaragoza para confesar que, a pesar de ser diplomado en magisterio, "descubrí que no soy bueno con los niños. No conecto con los niños. No soy un buen maestro". Ha querido compartir la admiración que siente hacia "la gente que sigue teniendo la vocación a los 30 años" de ejercicio de la docencia.

En el caso de Nacho tardó un poco en ver que la educación no era lo suyo: "Me di cuenta a los dos años de que no valía", explica. Ya había terminado la carrera, hecho las prácticas, cursos... A pesar de toda esa experiencia, a los dos años "Me di cuenta de que no valía".

Cree que es importante la vocación; y en caso de equivocarse dar marcha atrás a tiempo: "Imagínate tener 30 años de vida laboral con un trabajo que no me gusta educando a niños". En su momento, cuando se apartó de la docencia no pensó en la posibilidad de continuar enseñando, pero hacerlo con más mayores, aunque ahora sí que cree que podría haberlo hecho: "En ese momento ni me lo planteé".

El cambio en su vida profesional ha sido radical; ahora es técnico de luces de espectáculos en directo: "Yo soy el que monta las luces en teatros, danza, rock and roll…".

Esta tarde ha llamado a la SER para dar la enhorabuena "a todos esos maestros con dedicación- algunos me han marcado en mi vida escolar-, quise ser como ellos y no pude". El agradecimiento a los profesores con vocación no ha sido su único mensaje también ha querido dirigirse a quienes no la tienen pero están a punto de convertirse en algo que no les apasiona: "Que la gente que se prepare para oposiciones, que sepan que van a estar 30 y 35 años dando clases".