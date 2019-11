"Hubiera sido un fraude no explicar todo lo que explicó Luis Enrique hoy"

La selección española de fútbol sigue dando de qué hablar. Tras el regreso de Luis Enrique al banquillo español todo se ha tensado más de lo esperado; es por eso que nuestros comentaristas analizaron en El Sanedrín de El Larguero todo lo sucedido tras de conocer el testimonio de Luis Enrique.

Selección española de fútbol

Antonio Romero: "Me ha sorprendido hoy Luis Enrique. Le creo, Luis Enrique me ha sonado convincente. Si el 12 de septiembre Robert Moreno le plantea a Luis Enrique la posibilidad de ser el seleccionador en la Eurocopa, me parece una deslealtad (...) Robert Moreno tiene que hablar y defenderse como un hombre. Tiene que hablar y desmentir a Luis Enrique... si es que puede desmentirle, claro (...) Todo lo que hubiera sido no explicar lo que ha explicado hoy Luis Enrique hubiera sido un fraude. Luis Enrique ha estado bien"

Jesús Gallego: "Me ha sorprendido el nivel de rencor de Luis Enrique"

Axel Torres: "Me ha parecido Luis Enrique en estado puro. Ha sido auténtico. Siempre se ha caracterizado por hablar claro y ser honesto en lo que piensa. Pensábamos que se iba a apagar el fuego y no"

Ramon Besa: "Si hablamos de deslealtad también se puede hablar de generosidad. Y un acto de generosidad sería decir '¡he roto con Robert Moreno, nosotros sabemos lo que ha pasado' y fin. No hacía falta llevarlo al terreno personal"