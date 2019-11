¡Hoy estoy muy contenta! Por fin, ¡por fin! Me acaba de decir mi marido que ya está, que ya tenemos gobierno. De verdad, que yo no veía el momento de que esto llegase. ¡No veía yo el momento! Y cuando me acaba de decir mi marido “¡que tenemos ya gobierno, Pura!”, digo: menos mal. Estoy contenta, contenta. Ha sido un tiempo difícil, muy duro, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Así que nada, solo querían transmitir la alegría que tengo…

(Interrumpe Marco Antonio)

“Pura, que el gobierno nuevo que tenemos no es el de España, es el de la Comisión Europea”.

¡La madre de Dios! Pues mi gozo en un pozo.