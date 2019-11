Preferencias y nuevas elecciones

No se lo van a creer pero siempre hay alguien especial, alguien con preferencias y gustos al margen de los mayoritarios. Quiero presentarles a Fernando, un hombre de 54 años al que le apetecerían unas nuevas elecciones.

Fernando, buenos días. A usted le apetecería volver a votar, ¿no?

Sí, me apetecería sí

Y, ¿por qué hijo, por qué?

No sé, para que pasen cosas. Por la emoción. Tengo una vida personal que no tiene mucha emoción y si la parte emotiva me la puedes dar la clase política, pues eso que me llevo

Pero la gente no quiere otra repetición de elecciones, ¿no le sabe mal?

Sí, me sabe mal pero...

Pero le puede el egoísmo suyo.

Claro, si me va bien a mi para animarme... otra vez a votar y que el otro diga a ver con quien pacto, eso a mi me divierte. Y ver a uno decir, ¿y ahora yo qué hago? y al PSOE diciendo "¿qué hago?" y al PP diciendo: "No sé, que haya variedad". Y a Unidas Podemos diciendo: "Me veía dentro del Gobierno".