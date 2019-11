Marlena Shaw y los discos que te hacen feliz

En 1969 una Marlena Shaw casi desconocida se sacó de la manga The Spice of Life, un disco emocionante, lleno de pasión y marcado por una voz y una forma de cantar que te dejaban totalmente descolocado.

The Spice of Life es uno de los discos más sugerentes de la carrera de la gran Marlena Shaw, un disco con himnos, con canciones de amor, con letras poderosas y una interpretación sobrecogedora y con esa fuerza especial que tienen algunos álbumes para alegrarte el día.

The Spice of Life fue un disco de soul moderno cuyas canciones sirvieron de base para decenas de sampleados que dieron una nueva vida y un nuevo público a Shaw, una vocalista enorme que no ha gozado con el reconocimiento que su talento merecía a pesar de haber gozado de su carrera larga en la que ha tocado todos los palos de la música negra. Por ello hemos querido dedicarle el programa a su figura y a esta joya. Un recorrido que hacemos en la compañía de la periodista Noemi Sabugal y con los reportajes de Lucía Taboada.