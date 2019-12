Dr. Alonso, andrólogo 12 de octubre: "La eyaculación precoz adquirida tiene más que ver con un componente psicosomático que físico"

Esta semana, nuestra consulta la ha hecho un hombre con una prótesis testicular que se puso en contacto con nosotros porque comentó que, después de cambiársela, había empezado a tener erecciones demasiado pronto. Ya no aguantaba tanto como antes. ¿Afectaba a su sensibilidad? El Dr. Manuel Alonso, andrólogo del Hospital 12 de octubre de Madrid, nos explicó que la prótesis testicular solo cumple una función estética, nada más. No hay nada que obligue a implantarla . “En principio, la prótesis no es motivo para que tenga eyaculación precoz. NO hay ningún caso en el que haya evidencia científica de que exista relación entre el cambio de prótesis y la eyaculación precoz. “Si él había tenido relaciones sexuales satisfactorias y ahora, después de estas manipulaciones, la eyaculación precoz adquirida, que sería este caso, tiene más que ver con un componente psicosomático que con algún componente físico. Yo le recomendaría terapeuta sexual para determinar qué mecanismo mental hace que eyacule tan pronto.”

Este fin de semana no podíamos quedarnos al margen de la gran celebración que supone el 1 de diciembre, día internacional de la lucha contra el SIDA. La implicación social es muy alta, la sociedad está concienciada de la importancia que tiene saber cómo controlar la infección que afecta a casi 40 millones de personas en todo el mundo. Pero, como señala Reyes Velayos de Apoyo Positivo, el problema es la estigmatización que se sigue teniendo hacia el enfermo de SIDA, que aparta y margina a millones de personas. Reyes también destacó el poco compromiso por los enfermos y por las políticas de prevención por parte de muchos sectores políticos: “Desde el año 2010 se vienen dando 4.000 nuevas infecciones anuales, 1.000 en la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Madrid, por ejemplo, da la espalda a todas las campañas de VIH. Hay algo más importante que tiene que hacer la sociedad: ayudarnos a acabar con el estigma.”

Javier Pagonabarraga es neurólogo adjunto de la unidad de trastornos del movimiento del servicio de neurología del Hospital de Sant Pau, Barcelona y descubrir de su mano lo que es el placer permite entender un poco mejor por qué nos gusta tanto. “El placer es una característica de los mamíferos, señales somáticas de nuestro cuerpo que elabora para enseñarnos qué elementos de la naturaleza nos va ayudar a sobrevivir.” La comida y el sexo son los dos grandes placeres del ser humano y se estudian como tal por la ciencia. Las terminaciones nerviosas son las que transmiten todas las sensaciones que se conectan con las zonas rojas del cerebro y hay un concepto que es mental y psicológico que reside en cómo en estas zonas específicas del cerebro se activan o no. “Hay gente muy asexuada y hay gente que ante una misma caricia, genera una subjetividad del placer que la persona que está al lado.” El deseo y el placer van de la mano, gracias a esa contrucción hay personas que, a pesar de haber sufrido algún accidente y haber perdido sensibilidad en sus extremidades, o incluso en casi todo su cuerpo, son capaces de recrear el placer a través del deseo. “Son capaces de recrear el placer y abstraerse como para representar el placer de otra manera”. El clítoris, por supuesto, salió en la conversación si hablamos del placer. El neurólogo nos confirmó que su única función es dar placer y, de su mano, lo recorrimos. “Debemos usar el pene y el clítoris de una manera más humana, hay que saber disfrutar del tiempo, si se puede generar una respuesta sexual más placentera, hay que contextualizar todas esas sensaciones para que no busquen el orgasmo sino el placer entre las interrelaciones de las personas”. El camino hacia el orgasmo es tan placentero como el orgasmo en sí.

Y Laura Morán nos presentó Orgasmitos, su libro con el que analiza todas las posibilidades del orgasmo, describiendo la sexualidad femenina.

