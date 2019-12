Gracias por dejar que me meta en sus camas

El día que me dijeron que este programa dejaba de emitirse el domingo, sentí un pinchazo en mi ego. Dejaba de abrir mis brazos a la testosterona efervescente que busca sexo, esa que viene después de El Larguero. Me quedaba en la madrugada más absoluta… La nocturnidad más alevosa… Deseando que, los que aparecieran, quisieran tenerme cerca...

Quién me iba a decir, un año después, que todos ustedes conseguirían que me sintiera como la mejor amante del mundo.

Desde que nos escuchamos a estas horas me han ocurrido muchas cosas. Como que me reconocieran al pedir un kilo de boquerones en la pescadería. O que un policía nacional me viera llorando por la calle y al contarle mi melodrama, me diera las gracias por amenizar las guardias de la comisaría del distrito centro. Desde que estoy a estas horas, Contigo Dentro ha crecido mucho. Se ha convertido en el programa líder de la madrugada del sábado: dos de cada tres personas que escuchan ahora mismo la radio están enterándose de que los quiero con locura.

Han sido los datos del último EGM: UN dato que no deja lugar a dudas: Las madrugadas son nuestras. Y, permítanme que aunque hablamos siempre de los que escuchan en directo, permítanme que mencione a todos y cada uno de los que nos buscan, como amantes que quieren encontrarse. En lo que llevamos de año hemos superado el millón de descargas.

Gracias infinitas por mecerse conmigo. Gracias por dejarme que me meta en sus camas. Gracias, por hacer, de verdad, que la vida y el sexo sean infinitamente mejores Contigo Dentro.