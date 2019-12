Nach: "Me liberé gracias a la canción que le escribí a mi hermana"

El rapero y poeta Nach, bajo el seudónimo 'Kelo', visita #ElFaroInterior y charla con Mara Torres sobre su relación con el mar, que para él está vinculada a Denia y a una pista de tenis pegada a la playa, de su papel como menor de ocho hermanos y de su último trabajo, el poemario 'Silencios vivos'.

Lo que para él significa el concepto de 'Interior' está vinculado a esa tierna infancia, a todo lo que le enseñaron sus hermanos sobre la cultura, y también a esa niñez creativa en la que "me creaba mis propios juguetes, porque no me gustaban los que me regalaban". Ese alboroto en el que creció, en esa casa llena de gente, fue, confiesa, el germen de lo que es hoy.

Recuerda también, durante la madrugada de la SER, cómo su madre siempre le hablaba con refranes y esa manera de dominar el lenguaje forma parte de componer música. "He intentado hacer eso exactamente: frases que se le queden a los demás", ha explicado Nach.

La muerte de su hermana, con 16 años, teniendo él 14, marcó completamente su manera de ser. "Aquel shock inicial no lo concebí muy bien, con el tiempo me di cuenta de que estaba cojo. De pequeños estábamos siempre juntos, pero yo era consciente de que ella no evolucionaba como yo. Eso ha moldeado mi personalidad. Pero a través de la canción que le hice a mi hermana cambió todo", ha relatado el artista.