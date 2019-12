Messi: "Lo que siento por el FC Barcelona va más allá de cualquier firma o papel"

Leo Messi ha recibido este lunes su sexto Balón de Oro, siendo ya el jugador que más balones dorados ha acumulado en toda su carrera deportiva, dejando atrás a Cristiano Ronaldo, con cinco. El argentino ha podido hablar tras la gala, en lo que ja declarado que se encuentra muy contento y es "toda una alegría", aunque, como ha dicho en otras ocasiones, "los premios individuales no son el objetivo, me hubiese gustado ganar alguna Champions más, alguna Copa América en vez de premios individuales o un Balón de Oro como éste, pero no deja de ser un reconocimiento muy grande por lo que significa".

Además, el astro argentino ha explicado que se trata de una galardón "muy especial" por ser un "momento especial de mi vida, un momento muy lindo a nivel personal, compartir esto con mi familia una vez más me llena de placer".

Las alarmas también saltaron cuando, en su discurso como ganador, Messi nombraba su temida retirada del fútbol. Ante la alteración tras estas palabras, el capitán del FC Barcelona llamó a la calma: "Espero y Dios quiera que sean muchos años más, pero bueno, ya tengo 32 años, camino de los 33. Todo depende de lo que vaya sintiendo físicamente, hoy por hoy, gracias a Dios me siento mejor que nunca a nivel físico y personal. Ojalá pueda estar muchos años más".

"Obviamente la gente del Barcelona me conoce y sabe que no hay ningún tipo de problema con esos temas, más allá de lo que diga un contrato. Lo que siento por este club va más allá de cualquier firma, de cualquier papel, así que por ese tema no hay ningún problema. Es simplemente que quiero estar bien mientras esté en el Barça", sentenciaba el argentino.