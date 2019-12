Bono: "No me distingo por ser pedrista, pero la única alternativa es la coalición con Podemos"

El expresidente del Congreso, José Bono, ha dicho en Hora 25 que él nunca se ha distinguido "por ser un pedrista", de hecho, dice que no votó a Sánchez en las primarias del PSOE. Pero sí cree que "la única alternativa" para evitar que España vaya a terceras elecciones es el gobierno de coalición con Unidas Podemos y la abstención de Esquerra Republicana.

Eso sí, le pone "dos líneas rojas". Una, a Podemos: "en un gobierno del PSOE, el odio social que a veces se respiró en Podemos no tiene sentido". Se refiere Bono a esa frase de Iglesias de "el miedo va a cambiar de bando". Según el expresidente el que "va cambiando" es Podemos. "De aquel Pablo -dice Bono- casi solo queda ya la coleta, y esto es satisfactorio".

La segunda línea roja, Bono se la coloca a Esquerra Republicana: "Pueden votar en contra o pueden abstenerse. Lo que no pueden hacer es pensar que si se abstienen van a conseguir que el PSOE apoye la ilegalidad de que un grupo de españoles -en referencia a Cataluña- decidan lo que deben decidir todos".

Insiste Bono en que a sus 69 años, y tras 50 afiliado al PSOE, no quiere "calentarle la cabeza a quien hoy es el secretario general" de su partido. Porque considera que los únicos que aprovecharían unas terceras elecciones son "los radicales extremistas". En ese caso, Bono vaticina "un resultado muy bueno a VOX", por eso cree que Casado "debería pensar", porque, si hay terceras elecciones, "podría tener un disgusto serio".

José Bono ha pasado por Hora 25 porque acaba de publicar 'Se levanta la sesión. ¿Quién manda de verdad?', un libro con profusión de datos, conversaciones, encuentros, de su vida pública desde el 2008 al 2011. Un libro, solo posible porque lleva un diario. Asegura que para publicarlo ha pedido permiso "a 351 personas", pero no al rey Juan Carlos I, protagonista de conversaciones jugosas, como una en la que Bono le comunica la conveniencia de reformar la Constitución por si los entonces príncipes, después de Leonor tenían un varón. Y el Rey Juan Carlos recomienda la marcha atrás. Según Bono, no le pidió permiso al monarca "porque la costumbre" que según ha dicho conoce en la Casa Real "es no autorizar textos", aunque asegura que en su primer despacho con el Rey sí le preguntó si le importaba que tomara notas. Y resume: "Lo que yo cuento sobre el rey es tan elocuente que quien quiera peces, que lo lea".