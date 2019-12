Hoy quiero hablar de la carta que le ha enviado Inés Arrimadas a Pedro Sánchez para pedirle que se reúna con Ciudadanos y el PP para ver si puede haber un pacto ahí. Yo, de verdad, digo: "Basta ya, no mareemos más". Ya está bien, que ya no puedo más, ni yo ni mucha gente, que acabe esto ya de una vez. Que a mí me da igual si el pacto con Podemos o con quien sea, pero que acabe ya de una vez. ¡En serio! ¡Va! Si estaban los chiquillos, el Pedro Sánchez y el Iglesias a puntico. ¡Déjales! No digo yo que me guste el pacto, pero para que acabe ya de una vez. ¡No líes Arrimadas con otras propuestas! Ya está bien, que acabe esto ya de una vez. ¡Hombre!

