Cuestión de política

De rebote, pero hoy la Cumbre del clima arranca en Madrid. Curiosa localización. Los debates para la lucha contra el cambio climático en una ciudad, cuyo alcalde coqueteó con el negacionismo y cuyo equipo de gobierno, PP y Ciudadanos, con los votos de la ultraderecha, quisieron revertir todas las medidas del anterior consistorio para mejorar la calidad del aire. Algunas revirtieron, quitaron carriles bici y devolvieron más espacio a los coches, y otras no tuvieron más remedio que mantener, Madrid Central.

Hoy es posible que el alcalde Martinez Almeida aparezca en las fotografías y les explique a los mandatarios que vengan que esta es una ciudad verde. Las cumbres del clima, esta o cualquiera de las celebradas hasta ahora, tienen mucho de declaraciones de intenciones y menos de compromiso.

Pero esta debería servir para más. Para arrancar, de verdad, un compromiso a aquellos países que tienen en sus manos la reducción de las emisiones, para presionar a los que se han borrado de cualquier acuerdo, para ponerles de frente con la realidad. Y la realidad es que se acaba el tiempo. Europa ha decretado ya la emergencia climática, y es un hecho irrefutable el aumento de muertes por culpa de la contaminación y el clima, el aumento de las migraciones.

No queda tiempo, la lucha contra el cambio climático no puede ser ni cuestión de ideologia ni de populismos demágógicos, debe ser cuestión de polítca y de políticas. En Madrid pueden sentarse las bases sobre las que actuar con urgencia, o puede ser otra cumbre de intenciones y postureo. De los participantes depende el resultado y de los que no están, como Trump, depende que este resultado tenga, de verdad, efecto.