Obligadas a trasladarse 70 kilómetros para dar a luz en España en el siglo XXI

Los vecinos de Verín (Ourense) han visto como desde este lunes ya no tienen partitorio ni servicio de pediatría de urgencia en el hospital de su localidad. Este cierre afecta a 14.000 personas, a las que se suman los cientos de ciudadanos de localidades próximas que acuden a ese centro para ser atendidos. El sábado, cientos de ellos se manifestaron en el municipio gallego contra el cierre y desde el PSdeG se reprocha al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que vaya pasar a la historia como el "enterrador" de la sanidad pública.

En Hoy por Hoy hemos escuchado a Beatriz Fernández, una de las mujeres que el sábado salió a manifestarse contra el cierre. Ella está embarazada de 12 semanas y quiere tener a su hijo en Verín: "En ningún momento pensé que nos podrían cerrar el paritorio y el servicio de pediatría de urgencia". Beatriz dará a luz en junio y deberá recorrer 70 kilómetros para ser atendida, y lo hará por sus propios medios ya que ni siquiera hay un servicio de ambulancias que las traslade hasta el hospital de Ourense. "Yo vivo en Verín, capital de la comarca, tardo andando a mi hospital diez minutos; en coche, dos minutos; tengo mi propio vehículo, mi pareja también tiene vehículo, pero hay muchas mujeres que no tienen".

El paritorio del hospital de Verín era el centro de referencia no solo para las mujeres de Verín, si no también para otras muchas de toda la comarca que ahora no tendrán otro remedio que desplazarse hasta Ourense.