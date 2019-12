Mi madre, que en paz descanse, decía siempre que el infierno está lleno de gente con buenas intenciones. Y mi padre, que en paz descanse también, añadía que no nos lanzáramos a la piscina a las primeras de cambio; que cuando viéramos o escucháramos algo fuera de lo normal, contáramos hasta diez, le diéramos una vuelta. Hoy tengo que agradecerle a Arkano, el rapero español de más éxito, colaborador y amigo de este programa, le tengo que agradecer que me acuerde de mis padres, porque, efectivamente, algunos que quizás le veían en el cielo han optado por enviarle al infierno, sin contar hasta diez y a pesar de sus buenas intenciones. Es verdad que él se lo ha puesto en bandeja con un vídeo voluntariamente equívoco donde aparece una chica casi desnuda en la cama, él dándole a una botella de alcohol así en plan triunfador, entre comillas, y eso es jugar con fuego.

Hombre, si uno conoce mínimamente a Arkano, sólo que le haya leído o escuchado alguna vez hablando del machismo, la homofobia o la intolerancia en general, ya se podía imaginar que eso no iba en serio, que no era literal. En realidad, se trataba de un anzuelo para promocionar su nueva canción, ‘No me sale’, que es precisamente un himno contra esa cara oscura que puede tener el rap, o el reguetón, o la música, o la vida en general, cuando el éxito se confunde con ir de guay, de chulo y de macarra.

La duda que me queda, teniendo clarísimo lo de las buenas intenciones, es si todo vale para provocar, para llamar la atención. Sobre todo, porque te arriesgas a eso, a que te quemen… Ya no en el infierno, pero sí en la hoguera de Twitter, que no sé qué es peor.