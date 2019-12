Arkano: "El impacto ha sido brutal, por ese lado, objetivo conseguido porque el debate se está generando"

El pasado jueves 28 de noviembre, el rapero Arkano escaló hasta el número 1 de los ‘trending topic’ después de publicar una polémica ‘storie’ en su cuenta de Instagram. Se trataba de un vídeo en el que el rapero se encuentra, aparentemente, bajo los efectos del alcohol y con una botella en la mano. Según avanza, vemos como sobre la cama de la habitación del hotel hay tumbada una chica semidesnuda que parece estar dormida.

"La que se ha liado, tío, la que se ha liado. O sea, vas a flipar", dice el rapero, lo que da a entender que el vídeo lo está grabando para enviarlo a uno de sus contactos y no para hacerlo público. En una publicación posterior, el rapero se acerca a la chica y le da un mordisco en el culo. Momentos después, Arkano borró estas imágenes, pero ya se habían hecho virales.

El rapero recibió un impresionante aluvión de críticas en las redes sociales por la actitud mostrada en esas publicaciones. Más aún cuando a Arkano se le conocía como “el niño bueno del hip-hop” y siempre se había opuesto a actitudes machistas como las que muestra en el vídeo.

Al día siguiente, en medio del revuelo, hizo un comunicado en sus redes sociales en el que explicaba que el vídeo formaba parte de la campaña promocional de su nuevo single “No me sale”. Explicaba que la intención era hacer una reflexión sobre “los valores de éxito heredados” y una crítica a estas actitudes. De hecho, el nuevo 'single' recurre a muchos de los tópicos que podemos encontrar en temas de otros raperos como las mujeres, el dinero, el lujo, …

Lo cierto es que el vídeo ha reabierto el debate sobre si todo vale para conseguir vender un producto. Arkano, protagonista de esta polémica, ha visitado La Ventana para darnos su punto de vista del asunto.

“Lo que intento que no me salga es buscar los valores del éxito heredados”, nos ha dicho, haciendo referencia a la cosificación de las mujeres, tratarlas como un objeto o trofeo, como ocurre en la ‘storie’. Nos ha contado que el videoclip no era más que la continuación de esa historia que ya había empezado en las redes sociales: “La narración va más allá del videoclip, se empieza con esa contaminación previa y todo colapsa al final”.

Nos ha confesado que no esperaba que el revuelo fuera para tanto, pero se muestra satisfecho: “El impacto ha sido brutal, por ese lado, objetivo conseguido porque el debate se está generando”. Del mismo modo, entiende que haya chicas que se hayan podido sentir ofendidas por utilizar algo como la cosificación de la mujer para ganar visitas.

“No me arrepiento”, nos cuenta. Incluso nos ha llegado a comentar que lo repetiría porque “se ha generado debate y es sano que haya debate”. Las críticas que más le han dolido han sido las que han denunciado que estaba cayendo justo en aquello que quería denunciar: “Mi objetivo era representar eso para denunciarlo, lo que no me gusta es que se haya podido entender justo lo contrario”.

Aclara, de todos modos, que a pesar de que esto se trate de una estrategia de marketing, él ha actuado muchísimas veces desde la inconsciencia y ha seguido muchas de las cosas que ahora busca denunciar: “He detectado en mí mismo este tipo de comportamientos y los he plasmado en esta canción”.

En cuanto a su nuevo ‘single’, nos dice que es importante ver todo lo que envuelve para llegar a comprenderlo.