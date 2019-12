Manu Carreño: "Este Balón de Oro desempata y hace justicia a favor del mejor jugador del mundo y de la historia"

Leo Messi se hizo con su sexto balón de oro, desempatando con los cinco de Cristianos Ronaldo y convirtiéndose en el jugador más galardonado con este premio. El director de El Larguero, Manu Carreño, opinó al respecto.

"No sé quién es el juez del fútbol para otorgar el título del 'mejor jugador de la historia', que es lo que nos justa poner. Preguntamos casi siempre a los veternaos ¿es mejor que Di Stefano? ¿es mejor que Maradona? ¿que Johan Cruyff? ¿que Pelé? Nadie tiene una verdad única, el que entrega ese título eres tú, que ves el fútbol. O tus padres o tus abuelos...", comienza.

"Pero yo no he visto nada igual y no creo que lo vuelva a ver. Seis Balones de Oro, que quizás sea lo de menos. Es la permanente demostración de ser 'el puto amo', como diría Guardiola, cada fin de semana, de cada jornada, de cada mes, de cada temporada...", añadió.

"Así, año tras año. No se conocen bajones en la carrera de Messi: no hubo dos años en los que desapareció, o parones porque se lesionó, ni siquiera eso. Ha sido una apisonadora, es una trituradora de jugar al fútbol", explicó.

"Ha coincidido con él otro súperhombre con otra manera de entender el fútbol y otras caracterísitcas. Otro killer, asesino del gol, que es Cristriano Ronaldo. Este Balón de Oro desempata y hace justicia a favor del que es el mejor jugador del mundo y de la historia", dijo.

"También con los destellos de Maradona, de Pelé, de Cruyff... No he visto a nadie más hacer tantas cosas bien durante tanto tiempo. Durante 15 años y lo que nos queda. Del Messi más delantero, más trabajador... y de hacer goles", concluyó.