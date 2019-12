ERC, podemos esperar al siglo XXII

ERC va a su ritmo. El otro día dijeron que no tenían prisa ninguna para llegar a un acuerdo y es verdad porque la cosa dicen puede durar semanas han dicho ellos y yo, desde aquí, le digo a ERC que si, en vez de semanas, son meses que tampoco pasa nada. Que no se agobien. Si en vez de meses, son años, pues el mundo no se va a acabar tampoco. Y si, por lo que sea, la cosa se alarga y en vez de años son decenios, pues que sean decenios. Lo importante es hacer las cosas bien. O siglos. Si ellos creen que llegarán a alguna conclusión en el siglo XXII, pues el siglo XXII. O el XXIII. A veces vamos con demasiada prisa. Al planeta Tierra le quedan de vida unos 5 mil millones de años, antes de que nos quedemos sin el sol. O sea, Esquerra Republicana, que prisa no hay ninguna, hijos, de verdad.

