“Esperar, esperamos todos. Pero, ¿qué haces cuando esperas algo que te va a cambiar la vida?”. La pregunta la lanza Nacho, un oyente valenciano de 23 años que está esperando un trasplante de riñón que no sabe cuándo llegará. Puede ser en enero o puede ser en dos años. Y ese periodo previo a la operación condiciona su vida en gran medida: le preocupa cómo esa incertidumbre puede afectarle a la hora de buscar trabajo.

Juan Carlos Julián, director de la Federación Nacional ALCER (Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón), nos explica cómo suele ser la espera antes de un trasplante y nos cuenta el tipo de ayuda que sue suele dar en estos casos para acompañar al paciente en este proceso.

¿Qué hacemos mientras esperamos? ¿Cómo vivimos ese proceso? La espera de un hecho importante en tu vida, como un trasplante, una ayuda que has solicitado, la nota de una oposición o que te confirmen que has pasado esa entrevista de trabajo conlleva una gestión emocional muy profunda. Marta de la Fuente, psicóloga sanitaria del centro de Investigación Área Humana y especializada en ansiedad, estrés y en psicooncología, nos da las claves para saber gestionar una espera importante, para que la incertidumbre no nos bloquee.

Los trasplantes son de las pocas cosas que nos igualan a todos en España, porque su lista de espera no sigue criterios económicos. Pero hay esperas que sí son diferentes según lo que tenemos (o no) en el bolsillo. Porque la espera también puede ser un elemento socioeconómico. El tiempo no vale para todos lo mismo. Y hay, por desgracia, quien muere esperando.

¿Es un acto inocente hacer esperar? ¿Es la espera una herramienta de control social? ¿Somos dueños de nuestro tiempo? Con Cristina García Sainz, profesora de sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, experta en análisis del trabajo y usos del tiempo, abordamos las desigualdades sociales que giran en torno a la espera. Porque hoy día hasta el tiempo se puede comprar. Quien pueda.