Bochorno educativo

España consiguió poner la Sanidad universal, gratuita y de mucha calidad en la vitrina de los trofeos más preciados de la democracia. Pero no ha conseguido lo mismo con la Educación. Y eso que la Educación fue al final de los 70 y 80 el mayor nivelador social que ha tenido este país. Hay expertos y docentes que cuestionan el Informe PISA. Es verdad que no se puede tomar como las tablas de la ley pero hoy por hoy es uno de los referentes para medir la excelencia educativa. Y salimos mal. Y en el último, publicado hoy, salimos peor. Nuestros escolares de 15 años siguen por debajo de la media OCDE. Empeoramos en ciencias, nos estancamos en matemáticas y para mayor bochorno las pruebas de comprensión lectora no se han podido publicar porque se detectó fraude en algunos exámenes. Y hay un dato que debería encender todas las luces de alarma es la brecha territorial; la diferencia de resultados educativos mucho más altos en el norte que en el sur de España. No sirve de consuelo pero sí de reflexión para los expertos sobre la escuela en el Siglo XXI el hecho de que no sólo empeora España, empeoran todos los países ricos.

