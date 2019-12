No hemos visto ni oído, porque no había cámaras funcionando en ese momento en el Congreso, esa pelea mañanera -a empujones- entre el diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto y otro de VOX por ocupar los escaños del congreso. Yo creo que las cámaras deberían dejar de funcionar más veces, como en los peores interrogatorios. Porque el Congreso es un lugar en el que a veces pasan cosas que no deberían quedar grabadas. Por el futuro del planeta: reduzcamos las emisiones y no dejemos testimonio de ciertas cosas. El caso que nos ocupa es tan infantil que resulta tierno. Primero, la España que madruga es para pillar sitio, algo que ya sospechábamos. Segundo, el momento en que De Quinto reserva los escaños con ropas y bolsos nos traslada a las piscinas del todo incluido, cuando le toca a uno madrugar para pillar su toalla y la del resto. Mal ahí Ciudadanos por una táctica de hotel de pulsera, bien por haber elegido a De Quinto de portero. Y tercero, la política actual está a un nivel tan bajo que convierten las metáforas en realidades. Pelear por el sillón siempre fue maniobrar arteramente para quedarse con el sitio de alguien. Pelear por el sillón ahora es pelear. Vox es un partido que no entiende de figuras literarias, ha rebajado cualquier expresión a su literalidad. Es un partido al pie de la letra, que es como se suele no resolver conflictos, sino comenzarlos.

