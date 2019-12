¿Y si se rompe la cuerda?

Es de ver cómo la prensa más reaccionaria de este país, con el centenario siempre a la cabeza de la ruindad, es capaz de ningunear una reunión como la del clima en Madrid para restar protagonismo a Pedro Sánchez, cuando en realidad se lo restan a España y al problema de mayor calado que tiene ahora mismo la humanidad. ¡Son tan miserables estos patriotas de hojalata!

Por lo demás, andan el PP, Ciudadanos y Vox en riñas de enamorados por las Mesas del Congreso, que hoy tendrán solución definitiva.

Mientras, las conversaciones entre el PSOE y Esquerra discurren por caminos pedregosos, todo un via crucis que dirían los católicos. El presidente en funciones ha vuelto a recordar que la solución está en manos de varios partidos, como es obvio.

Parece Casado firme en su "No es no" a facilitar la investidura de Sánchez, a pesar de que la ex lideresa madrileña, la ínclita Esperanza Aguirre, dice inclinarse por la opción contraria. Todas las cuerdas tensadas sin que nadie ceda. Peligroso sokatira.