Sílvia Abril confiesa cuál fue el momento más surrealista de su paso por Eurovisión junto a Rodolfo Chikilicuatre

Sílvia Abril tiene una extensa como carrera como actriz, cómica y presentadora y quizá los más jóvenes no recordarán que también tuvo una etapa eurovisiva. En el 2008, la cómica catalana acompañó a Rodolfo Chikilicuatre en su aventura por el Festival de Eurovisión que se celebró en Belgrado.

Las dos bailarinas que acompañaban a Rodolfo, 'Disco' y 'Gráfica', eran Sílvia Abril y Alejandra Jiménez-Cascón. "Por contrato con TVE, teníamos una cláusula por la cual fuéramos donde fuéramos teníamos que ir vestidos como nuestros personajes", relata Sílvia durante uno de los programas de El Grupo, espacio de improvisación que presenta junto a Toni Acosta en la Cadena SER.

A continuación, Sílvia Abril relata una de las escenas más surrealistas que vivió durante ese viaje y que tuvo lugar en la Embajada de España en Belgrado. "Hay un momento en el que mi compañera Álex estaba en la inopia, pensando en sus cosas y escucha que la embajadora estaba contando que ella se hacía sus propios vestidos y que allí echaba de menos el lino dorado", contaba la catalana.

La respuesta de 'Gráfica' no se hizo esperar: "Ay, pues yo me estoy tomando lino dorado todas las mañanas y cago como un pajarito", relataba entre risas Sílvia Abril, que reconoció que la cara de la embajadora tras escuchar aquella frase no tuvo precio.